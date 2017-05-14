Vali Tuna: Karşılıksız sevginin en güzel örneği annelerdir

( ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ‘Anneler Günü’ kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Tuna,”Karşılıksız sevgi denilince akla sadece anneler gelir. Her insanın tek gerçek dostu annesidir.”dedi.

“Dünyadaki bütün güzellikler anne kalbinde toplanmıştır. Karşılıksız sevgi denilince akla sadece anneler gelir. Bir atasözümüzde dendiği gibi ‘Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar’ Bu bakımdan dünyanın neresinde olunursa olsun her insanın tek gerçek dostu annesidir.” diyen Vali Tuna, şunları kaydetti:”Annelerimizin yüreklerinde taşıdıkları erdemler, insanlığa ışık tutmaktadır. Yüce dinimizde de sadece annelerimizin ayakları altındadır cennet. Analarımıza ‘öf’ bile dememekle emr olunduğumuz bir değerler dünyamız var. Onlar dualarıyla evimizin bereketidir. Bizi biz yapan, bizi birbirimize kenetleyen, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün devamında en büyük payı olan şüphesiz annelerimizdir. Bizim annelerimiz öyle mübarektir ki Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde kınalı kuzularını nasıl cepheye gönderdilerse 15 Temmuz’da da aynı maneviyatla hareket etmişlerdir. Analarımızın özellikle şehit analarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Sevgisi ile huzur ve güven bulduğumuz ve hakkını asla ödeyemeyeceğimiz analarımız sadece ailenin değil bu aziz milletin de birleştirici gücüdür. Annelik görevlerinin yanında ülkemizin kalkınmasında üretim, ticaret, kamu vs. çeşitli sektörlerde önemli görevler üstlenmektedirler. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma noktasında, öpülesi elleri olan annelerimizin emeği büyüktür. Kültürümüzün gelenekten geleceğe uzanmasında annelerimiz, yurdumuzun temel direğidir. Hem dünyamızda gönlümüzün sultanı hem de ahiretimizde cennetin, ayakları altında olduğu yüce varlıklardır.

“ŞEHİT ANNELERİMİZİN ELLERİNİ ÖPÜYORUM”

Bu duygularla annelerimizin, bilhassa evlat acısı yaşayan şehit annelerimizin ellerini hürmetle öpüyor, ebediyete intikal etmiş bütün annelere Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün annelerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Dualarını üzerimizden eksik etmemelerini istiyorum annelerimizden. Onların duaları bizim için çok önemlidir. Çünkü birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimizin mimarı onlardır ve onların dualarının arkamızda olduğunu bilmek, geleceğe dair ümit kapılarımızı açık tutacaktır. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”