Urfa’da şehitlerin anneleri unutulmadı

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü kapsamında Şanlıurfa Valiliği ve Aile – Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Hacı Bekir Sofrası’nda düzenlenen programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı, şehit ailelerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Program, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından Kur’an tilavetiyle başladı.

Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ve eşi tarafından, şehit annelerine çiçek takdim edildi. Açıkgöz, daha sonra annelerin sorunları dinledi.

Ruhaajans ailesi olarak tüm annelerin ‘Anneler Günü’nü kutluyoruz. Anneler Günü, koşullar ne olursa olsun kucağını evlatlarına açan şefkat dolu ebeveynlerin ihya edildiği özel bir gündür.