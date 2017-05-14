Şanlıurfa’da 250 polisle huzur operasyonu

( ŞANLIURFA – RUHAAJANS ) Şanlıurfa’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarında operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmada, 450 kişinin sorgulandığı bildirilirken 227 aracın incelendiği bildirildi. Aranan 2 suçlunun yakalandığı açıklandı.

Asayiş Şube ekipleri, 250 polisle Şanlıurfa’da huzur operasyonu gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu’nun talimatları doğrultusunda kenttin birçok noktasında kontroller gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 450 kişinin sorgulandığı, 227 aracın incelendiği ve 2 gasp şüphelisinin yakalandığı bildirildi.