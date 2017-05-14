Haydi, Urfa bu maçı da al!

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-TFF 1.Ligde son iki sezondur yaşadığı teknik direktör istifalarının ardından üst üste kaybedilen puanlarla ligde düşme potasından kurtulamayan Şanlıurfaspor bugün deplasmanda Manisaspor karşısında ter dökecek.

Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında bugün Manisa’ya konuk olacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Eskişehir bölgesi hakemlerinden SUAT ARSLANBOĞA yönetecek.Ogün Temizkanoğlu’nun istifasıyla boşalan Teknik direktörlük görevine getirilen Hayati Hoş yönetiminde deplasmanda Boluspor maçını kazanan kazanan Ceylanlar,ligde kalmak için bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

TFF 1.Lig’de başarısız bir grafik çizen ve son iki haftaya girerken aldığı puanlarla ligde düşme korkusu yaşayan sarı-yeşilliler bugün deplasmanda karşılaşacağı Manisaspor karşısında galibiyet hedefiyle çıkacak.

MAÇ TRTSPOR’DAN NAKLEN YAYINLANACAK

Öte yandan,Şanlıurfaspor-Manisaspor maçın Saat:17:00’en itibaren TRTSPOR’dan naklen yayınlanacak.