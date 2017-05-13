Urfa’da hac için kaç kişi başvurdu?

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – 2017 yılı Hac kayıtları sona ererken, Şanlıurfa’da 40 bin kişi başvuru yaptı, 1598 kişi ise kesin kayıt yaptı.

Türkiye’den hacca gitmek için bu yıl 335 bin kişi yeni kayıt yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı bu sene 2 milyonu aşacak.

Hac görevini yerine getirmek isteyen 335 bin kişi bu yıl ilk kez kayıt yaptırdı. Daha önce otomatik gerçekleştirilen kayıt yenileme işlemi ise kadar devam edecek. Daha önce kayıt yaptıran ve kayıtlarını bu yıl yenilemesi beklenen yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı adayına bu yıl 335 bin kişinin eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyonu aşacak.

KONTENJAN ARTTI, 80 BİN KİŞİ HACI OLACAK

Suudi Arabistan’ın Mescid-i Haram bölgesinde sürdürdüğü genişletme çalışmaları kapsamında Türkiye, 4 yıldır 74 bin olan kotasına rağmen, bu kotanın azaltılması nedeniyle yaklaşık 60 bin kişiyi hacca gönderebiliyordu. Geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Suudi yetkililer arasında imzalanan 2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde 80 bine çıkarıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre hacıların yaş ortalaması 60’ı bulurken, yaş ortalamasının oldukça üstünde olan hacı adayları da dikkat çekiyor.

ŞANLIURFA’DA REKOR BAŞVURU…

2017 Hac’ı için Şanlıurfa’da dan rekor bir başvuru yapıldı. Bu sene hacca gitmek isteyen 40 bin küsür kadar kişi ön kayıt yaptırdı. Şanlıurfa İl Müftülüğü’nden alınan bilgilere göre ise, 1598 kişi kesin kayıt yaptı. Şanlıurfa’da ilk Hac kafilesinin ne zaman yola çıkacağı henüz belli değilken, Türkiye’den ilk kafilenin ise 31 Temmuz’da yola çıkacağı öğrenildi. 14 Mart’ta başlayan Hac kayıtları şu sıralar sona erdi.