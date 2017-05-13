Urfa zarar görmeye devam ediyor

(ŞANLIURFA-RUHA AJANS) 2015 yılından beri Haziran-Temmuz aylarında GAP Havalimanı’ndan Almanya’nın Hannover kentine direkt uçuş yapan Sun Express de uçuş programından çıkarıldığı öğrenildi.

Urfa’da uçuş seferlerinin az olması, turizmin canlanmasını yavaşlatan nedenlerden biridir. Buna karşılık Urfa’nın daha fazla turist çekmesi adına uygun saatlerde uçak seferlerinin artması gerekirken son günlerde tam tersine diğer uçak firmaları da uçuş seferlerini iptal etmeye devam ediyor.

Uçak seferlerinin iptal edilmesine tepkiler çığ büyürken, devam eden uçuş iptallerinin önü kesilemiyor. Ardarda uçuş seferlerinin iptal edilmesine son olarak Sun Express dahil oldu.

İBRE KOMŞU İLLE ÇEVRİLDİ

Şirketin 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen uçak seferlerinde hedeflediği doluluk oranına ulaşamadığı, bu nedenle ibreyi Gaziantep‘e çevirdiği öğrenildi.

Şirketin Gaziantep-Hannover arasındaki karşılıklı uçak seferleri 29 Haziran‘da (Kalkış: 05.20 – Varış: 08.35) başlayacak.