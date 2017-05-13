Şanlıurfa, yarın sıcaktan kavrulacak

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Sıcak havalar etkisini günden güne artırmaya başladı. Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Sıcaklığın Şanlıurfa’da 38 derece hissedilmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının hafta sonu yurt genelinde artarak, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği açıklandı. Pazar günü sıcaklığın Şanlıurfa’da 40 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hasta, yaşlı ve çocukların sıcak saatlerde dışarı çıkılması noktasında uyarılarda bulundu.