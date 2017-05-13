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Memurlara müjdeli haber

13 Mayıs 2017 EKONOMİ Yorum Yap

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli Devlet Memurları Kanunu’na tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin karar, Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışan personele verilecek. Her personele fazla çalışma ücretinin ödeneceği süre ayda 50 saati geçemeyecek, söz konusu her saat için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinde 1,83 lira olarak belirlenmiş ücretin 5 katı esas alınacak.

Karara göre, fazla çalışma ücreti verilen personele diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecek.

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Ruha Haber Ajansı
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