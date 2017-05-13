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İlke Haber Ajansı’ndan ADK Medya’ya ziyaret

13 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) İlke Haber Temsilcisi Osman Gülebak ve Doğru Haber Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Mehmet Demir, ADK Medya Reklam, Ajans, Matbacılık Lmt. Şti. yönetim kurulu üyesi Ömer Dodanlı’yı ziyaret etti.

Gülebak ve Demir, kısa bir süre önce Urfastar’ı satın alarak yayın hayatına devam eden ADK Medya’yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren  ADK Medya Reklam, Ajans, Matbacılık Lmt. Şti. yönetim kurulu üyesi Ömer Dodanlı, Gülebak ve Demir’e teşekkür etti. Dodanlı, Urfa sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine düşen görevin en iyisini yerine getireceklerinin altını çizdi.

 

 

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