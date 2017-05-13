Hastane acilinde silahlar konuştu

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nin acil servisinde çıkan kavgada silahlar konuştu, çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay dün gece Şanlıurfa Balıkgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Kırsal Payamlı Mahallesi’nde elektrik akımına kapılan Celal K., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Olayı duyan şahsın çalıştığı firma yetkileri de hastaneye geldi. Burada Celal K.’nin yakınları ile firma yetkilileri arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce bu sefer ortaya silahlar çıktı. Olayda Celal K.’nin yakını Ekrem K. silahla, 2 firma görevlisi de darp sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen polis, kavga eden tarafları müdahale ederek ayırdı. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.