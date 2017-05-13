Harran Üniversitesinde AR-GE Proje Pazarı Kuruldu

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Harran Üniversitesi bünyesinde bilimsel çalışmalar yapan Şanlıurfa Teknokentte 55 üniversitenin katıldığı AR-GE Proje Pazarı programı başladı.

Şanlıurfa Tekonokent’te bu yıl birincisini düzenlenen Harran Uluslararası AR-GE pazarında, 55 üniversite ile 198 proje yer aldı.

Programın açılış programında konuşan Teknokent Müdürü Hasan Aydoğdu, programın açılışına katılan herkese teşekkür ederken, temel hedeflerinin bunu geleneksel haline getirmek olduğunu söyledi.

CEVHERLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Teknokenti aktif şekilde yürüten ekibe teşekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Bizim hedefimiz Harrana teknolojiyi getirmektir. Şanlıurfa’da sanayimizi canlandırmaktır. Şuanda devletimiz büyük bir gayretle destek alın, ARGE yapın diyor. Gençlerimiz potansiyel sahibidir, bizde aracı olmaya çalışıyoruz. Biz bu cevherleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Proje Pazarında ise hedefimiz, devletimizin verdiği imkanları sanayicilerimizin hizmetine sunmak ve ticaret alanına yöneltmektir. Şanlıurfa da AR-GE yapılır mı deniliyor. Bende diyorum ki yapılır. bu kadar genç bir nüfus varken bunu yapmalıyız, yapmak zorundayız” diye konuştu.

ŞANLIURFA’YI TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ŞEHRİ YAPABİLİRİZ

Programın açılışına katılan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfanın tarihiyle, toprağıyla, havasıyla, insanıyla çok farklı bir şehir olduğunu söyledi.

Problemler yerelde çözülür, eğer yerelde çözülmüyorsa merkez çözemez diyen Fakıbaba; “Şanlıurfa’da en büyük problem işsizliktir, işsizliği çözmenin adresi ise burasıdır. Eğer bir sanayici Teknokentle birlikte yürümüyorsa, Üniversite ile beraber projelerini yapmıyorsa, verimliliği düşüktür. Bilim adamlarıyla, hocalarımızla ve iş adamlarımızla biz ele ele verip potansiyel güç olan genç arkadaşlarla beraber Şanlıurfa’yı, sadece bu bölgenin değil Türkiye’nin en önemli şehri yapabiliriz” şeklinde konuştu.

HİÇBİR ŞEY YERİNDE DURMUYOR

Harran Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinliğin, Şanlıurfa’ya ve ülkemize faydalar getirmesi temenni eden Şanlıurfa valisi Güngör Azim Tuna; “Ülkemizin nitelikli eleman yetişmesine ihtiyacı var. Okullardan mezun ettiğimiz çocukları, ülkeye faydalı birer eleman haline getirmemiz lazım. Bazı eksikliklerimiz konusunda teknokent, sanayicilerimiz, yerel yönetimlerimizle, bizlerde elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hiçbir şey yerinde durmuyor, hep gelişmeler oluyor, farklı bir şey ortaya koymak lazım. Yeni projeler, yeni tasarımlar çok önemlidir, yeter ki düşüncemizde proje geliştirmek olsun, devletimiz girişimcilerimizi desteklemektedir.

Yaklaşık bir buçuk saat süren açılış programının ardından, Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Kırıkçı, Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, ŞUTSO başkanı İsmail Demirkol, Esnaf Sanatkârlar ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Sivil Toplum Kuruluş yetkilileri ve protokol üyeleri, salonda bulunan AR-GE çalışmaları standlarını gezdi.