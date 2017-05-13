Fırıncılar Odası’ndan Urfaspor’a 7 bin TL destek

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karatlı, “Bu Takım Bu Lig De Kalacak” sloganı ile başlattığı Şanlıurfaspor’a destek kampanyamız sona erdi. Çam sakızı çoban armağanı desteğimiz 7000 TL’dir” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda TFF 1. Lig’de kötü günler yaşayan ve kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor için Vali Güngör Azim Tuna yardım kampanyası başlatmıştı. Şanlıurfa valisi Güngör Azim Tuna girişimleriyle Valilik bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından Sticker hazırlatıldı. Hazırlanan Sticker’lar düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılmıştı.

CANLA BAŞLA ÇALIŞTI

Belediye Başkan Yardımcıları ile STK temsilcileriyle birlikte toplantı düzenleyen Vali Tuna, üzerinde Şanlıurfaspor logosu bulunan 20 ile 50 lira arasında satışa sunulan Sticker ile herkesin Şanlıurfaspor’a destek olması gerektiğini söyledi. Vali Güngör Azim Tuna’nın Şanlıurfaspor için başlattığı seferberlikten sonra kent halkı takımını yalnız bırakmayarak sticker alarak destek almaya başladı. 7’den 70’e, Suriyeli’den Urfalı’ya herkes Urfaspor’a destek olmak için kolları sıvadı. Şanlıurfaspor için kolları sıvayanlardan birisi de Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı oldu. Valinin çağrısından sonra Karaatlı Şanlıurfaspor için esnaflarla görüşüp sticker satmaya başladı. Karaatlı çalışmalar sonucunda Şanblıurfaspor 7 bin TL değerinde sticker sattı.

KARAATLI: ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI DESTEĞİMİZ 7000 TL’DİR

Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı Şanlıurfaspor’a destek için yaptığı açıklamada, ” Fırıncılar Odası’nın ve fırıncı esnafımızın “Bu Takım Bu Lig De Kalacak” sloganı ile başlattığı Şanlıurfaspor’a destek kampanyamız sona erdi. Çam sakızı çoban armağanı desteğimiz 7000 TL’dir. Emeği geçen tüm fırıncı esnafıma teşekkür ederim” diye konuştu.