EXPO 2021 Hatay’da yapılıyor ya Urfa’da?

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – Hatay şehri kalkındırmak ve ekonomik anlamda bölgenin parlayan yıldızı haline gelebilmek için EXPO’ya başvuru yaptı ve EXPO 2021’in Hatay’da yapılmasına karar verildi. Hatay EXPO’ya ev sahibi olsun, bizim Şanlıurfa ise bakadursun…

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Almanya’da yaptığı son sunum ardından 2021 yılında düzenlenecek Expo’nun Hatay’a verilmesi kararlaştırıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından adaylık süreci geçtiğimiz yıl başlayan ve Almanya’da yapılan tanıtımlarla devam eden Expo’yu Hatay’a getirme çalışmaları zaferle sonuçlandı. Bu durum Hataylılara sevindiredursun, Bizim Şanlıurfa’da küçük festivallerden öteye gidemesin. EXPO’nun Hatay’a sağlayacağı paralar milyon dolarları bulacak ve şehir yeniden şekillenip kalkınacak. Şanlıurfa’nın neden böyle uluslararası büyük bir projeye ev sahipliği yapmadığı ya da neden Urfa’ya böyle bir program için öncelik verilmediği merak konusu oldu.

HATAY ULUSLARARASI ARENAYA ÇIKACAK URFA İSE YERİNDE SAYIYOR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın Dortmund şehrinde Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’ne yaptığı son sunum ardından nihai karar verildi. Biri Avustralya ve diğer Çin’den olmak üzere iki ülkenin şehirleriyle yarışan Hatay, B1 kategorisi olarak adlandırılan Botanik Expo’ sunu 2021 yılında düzenlemeye hak kazandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Hatay’ın 8 bin 500 yıllık tarihinde dünyada yaşayan 23 medeniyetin 13’üne ev sahipliği yaptığını, 3 semavi dinin yıllarca sevgi, barış ve kardeşçe bu topraklarda yaşadığını, o tarihten günümüze kadar geçen binlerce yıl sonra medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay’ın bu kez Expo ile uluslararası arenada kendine yeniden yer bulacağını belirtti.

EXPO İÇİN YER SEÇİMİ YAPILACAK

Medeniyetler Bahçesi temasıyla Expo’yu düzenlemeye hak kazanan Hatay’da fuarın yapılacağı alan için uygun yerler belirlenecek. Fuar için uygun görünen yerler Expo yetkililerine de gösterildikten sonra gerekli çalışmalar başlayacak ve 2021 yılında Hatay’da 300 dönümlük botanik bahçesinde 6 ay boyunca katılacak tüm ülkelerin bahçeleri sergilenecek.

URFA SAHİPSİZ Mİ?

Şanlıurfa yatırım, gelişmişlik ve altyapı olarak Hatay’dan üstün olmasına rağmen “ilk gelen alır” mantığı ile Hatay EXPO 2021’i kaptı. Şanlıurfa daha önce de birçok ulusal projeye ev sahipliği yaptı. bunlardan bazılar Göç Zirvesi, Bilim Şenliği vs…Ancak EXPO gibi büyük ve karlı bir proje için Şanlıurfa yerine Hatay’ın öncelik adım atması ve ev sahibi olması Şanlıurfalıları derinden üzecek. Çünkü bu ev sahipliğinin şehre katacağı imkanlar ve getiriler saymakla bitmeyecek. EXPO sayesinde ev sahipliği yapacak kentte yurt içinden ve yurt dışında yüz binlerce ziyaretçi gelecek ve şehir bu gelenler ile ekonomik şahlanışa kalkacak. Bunun yanında EXPO yatırımcılar için ön ayak olmuş olacak. Öyle ki özellikle yurt dışındaki yatırımcılar şehri tanıma noktasında böyle uluslararası projelerde ev sahipliğine de önem verecek. Kısacası Hatay EXPO 2021 sayesinde her türlü alanda kalkınacak ve bölgenin yıldızı haline gelecek.