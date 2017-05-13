Eski Sanayi esnafının tepkisi dinmiyor

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – Eski Sanayi Sitesi’nde dükkanların taşınma işlemleri sürerken, esnaf yeni dükkanlarının halen yapılmamasından şikayetçi.

Eski Sanayi Bölgesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında TOKİ’ye devredilen alanda, dükkanların yıkımı devam ederken esnafların Büyükşehir Belediyesi’ne karşı tepkileri dinmiyor. Kimi esnaf yerinden çıkmak istemezken, kimi esnaf da yıkılan dükkanlarına karşılık yeni dükkanlarının yapılmamasından yakınıyor.

Büyükşehir Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşim Şube Müdürlüğü tarafından işyerlerine gönderilen tebligatta Şanlıurfa ili merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yıkımının takiben imalat işlemlerinin başlatılacağı belirtilerek, 45 gün içerisinde emlak, su, elektrik, vb. müteselsil tüm borçları kapatılmış ve tahliye edilip yıkım yapılmak üzere teslime hazır hale getirilmesi gerektiği yönünde uyarı yapılmıştı. 45 günün dolmasına az bir süre kala bazı dükkanların taşınma işlemleri sürerken, birçok esnaf da belediyenin kendilerini mağdur ettiğini öne sürdü.

‘BU SORUN DAHA NE KADAR SÜRECEK!’

Belediyenin bu alanda dükkanların taşınması işlemlerine karşılık yeni dükkanların hala yapılmadığını, bunun da kendilerini mağdur ettiğini dile getiren Eski Sanayi Sitesi Esnafı İmam Bakır Tercan, “Belediye tarafından bizim dükkanlarımızın boşaltılması istendi. Ben de anlaştığımız gibi 20 Mayıs’a kadar dükkanımı boşaltacağım. Ancak diğer esnaflar yaklaşık 66 dükkanı vermemiş. Dükkanlarını vermeyen esnafların hükmü ne olacak? Bize aylık 900 lira verirlerken ben diğer tarafta 20 bin liraya yıllık dükkan kiralamak zorunda kalacağım. Belediyenin buradan bana vereceği para 10 bin 800 lira. Bunun üstünü ben tamamlamak zorunda kalacağım. Yeni dükkanların yapımının 6 yıl sürdüğünü düşünelim. Belediye benim 6 yıllık kira masrafımı verecek mi? Verse bile 900 liradan verecek, daha sonra vereceğim kira bedeli artacak. Bu sorun nereye kadar devam edecek?” dedi.

‘DÜKKANLARINI VERMEYENLERİ İKNA ETSİNLER’

“Biz zaten dükkanlarımızı verme konusunda imzalarımızı atmışız.” diyen Tercan, “İlk önce dükkanlarını vermeyenleri ikna etsinler. Biz zaten boşaltacağız. Ama daha birçok esnaf, dükkanları vermemiş. 6 yıldır burası yıkılacaktı ama yıkılmadı. Yaptığımız anlaşmaya göre bize 2 yılda dükkanlarımızın teslim edileceği söylendi. Şimdi de yıksın, 2 yılda bana dükkanımı verebilecek mi? Ya da ben o attığım imzayı geri çekebilecek miyim? Tapu da verilmiş, sözleşme de verilmiş. Onun sözleşmesi geçersiz oldu mu bir şey yok, ben imzayı geri çekmek istediğimde mi sıkıntı çıkıyor!” diye konuştu.

‘BU ESNAF DAHA NE ZAMANA KADAR BOĞULACAK!’

İmam Bakır Tercan, “180 metrekare tapulu arsamız var, ancak 100 metrekare görünüyor. Ona da eyvallah deriz, 90 metrekaresi devlete gitsin, 90 metrekaresi de bize kalsın. Ama bunu da yapmıyorlar. Bu işte büyük bir rant dönüyor. Şimdi dükkanlarımızı yıkacaklar, bize 2 ya da 2,5 yıl diye söz verdiler. Burayı 3 yılda bitirebilecekler mi? Şimdi de 10 yıl sürerse ne olacak? Buradaki dükkanların hepsi taşınacak. Daha kaç yıla kadar bu esnaf boğulacak!” şeklinde ifade etti.

‘MAĞDUR EDİLİYORUZ’

Sivas’ta da aynı durumun olduğunu, Sivas’ta yapılan anlaşmayla beraber aynı gün içinde kendilerinin de imzaları attıklarını öne süren esnaf Tercan, “Onlarınki yapıldı, bitti. Onlar, bir dükkana karşılık bir dükkan artı iki daire aldı. Ancak bizde hala dükkanlarımız hazır değil, mağdur ediliyoruz. İnanmayan yetkili gidip araştırsın. Bunun cevabını versinler. her türlü zarar ediyoruz. 180 metrekare olan dükkanıma karşılık 100 metrekare veriliyor, 1602 bin lira da devlete borçlanıyorum.” ifadelerine yer verdi.