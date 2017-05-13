Delebe, barolar seçiminde Urfa’yı temsil edecek

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Türkiye Barolar Birliği, seçime gidiyor. Şanlıurfa Eski Baro Başkanı ve Ankara Delegesi Hikmet Delebe, mevcut durumu ‘Ruhaajansa’ değerlendirdi. Delebe,”Hukukun kan kaybettiği bu dönemde, Türkiye Barolar Birliği’nin alacağı tutum çok önemsenmelidir.”dedi.

Şanlıurfa Eski Baro Başkanı ve Ankara Delegesi Hikmet Delebe, yaptığı açıklamada,”Kongre devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği seçimleri, bugün itibariyle başladı. Türkiye’de 79 baroya bağlı olarak 504 delege bulunuyor. Şanlıurfa’nın delege sayısı 4. Bütün delegeler, yeni başkan ve yönetimi için oy kullanacaklardır. Türkiye Barolar Birliği seçimlerinin ülkemize, hukuk camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimde ve kongrede çıkan başlıklar şunlardı: Referandum sonrasında Türkiye’yi bekleyen tehlikelere dikkat çekildi. Türkiye Barolar Birliği ve delegeler, referandum ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Hukukun geldiği nokta üzerinde hassasiyetle duruldu. Kanun hükmünde kararnamelerde hukuk sistemin çok ciddi güç kaybettiğinin altı çizildi.”dedi.

METİN FEVZİOĞLU TEK ADAY

Şanlıurfa delegesi olarak söz aldığını hatırlatan Delebe, şöyle konuştu:”Başta Tahir Elçi cinayetine dikkat çektikten sonra, Türkiye’deki hukuki uygulamanın genel kurula yansımalarını paylaştım. KHK’larla yürütülen bölgemizin çıkardığı sıkıntıları altını çizdim. Avukat meslektaşlarımız kameralı odalarda, polislerin gözetimde meslektaşlarıyla görüşebiliyorlar. Meslektaşlarımız, hakim ve savcılarla görüşememekte. Savunma mesleği, bu dönemde kendisinden beklenen performansı gösterememekte. Tahir Elçi, cinayetiyle ilgili herhangi bir kademe gerçekleştirilemedi. Soruşturmada herhangi bir gelişme sağlanamadı. Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda hassasiyet göstermesini gerektiğini bekliyoruz. Yarın seçimler gerçekleştiriliyor, önceki yönetim Metin Feyzioğlu, tek listeyle seçime gidecek. Rakip başkan adayı yok. Türkiye Barolar Birliğinin yönetim kademesi şekillenmiş olacak. Türkiye’de 102 bin avukat bulunuyor. Hukukun kan kaybettiği bu dönemde, Türkiye Barolar Birliği’nin alacağı tutum çok önemsenmelidir. Barolar Birliğinden tüm kamuoyunun beklentileri büyüktür.”