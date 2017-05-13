Adana ve Hatay Arapça tabelaları kaldırdı ya Urfa?

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – İlk olarak Adana Belediyesi tarafından Arapça tabelalar kaldırılmış ve kısa bir süre sonra Hatay’da da Arapça tabelalar kaldırılmıştı. Şanlıurfa’da da Arapça tabelaların fazla olmasından dolayı Şanlıurfa belediyelerinin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Yaklaşık 6 yıl önce patlak veren Suriye iç savaşından sonra Türkiye en fazla mülteci göçü alan il oldu. Türkiye’de ise özellikle sınırda yer alan illerde olan Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mardin ve Kilis gibi illerde en fazla Suriyeli göçü alan ve barındıran kentler oldu.

ARAPÇA TABELALAR ÇOĞUNLUKTA

Yaşanan yoğun mülteci göçüyle beraber Şanlıurfa’da resmi olmayan rakamlara göre 600 bin kadar Suriyeli mülteci bulunuyor. Savaş mağduru Suriyeliler kamplarda yaşamakla kalmadı, zamanla şehre yerleşmeye başladı. Hatta kısa süre içinde sosyal hayata adapte olan Suriyeliler, işyeri açmaya ve kendileri gibi vatandaşlarını istihdam etmeye başladı. Ancak Suriyelilerin açtığı işyerleri yerli esnafa zarar vermekle kalmadı, kentin kültürel ve yapısal görüntüsünde de değişikliklere neden oldu. Öyle ki şu an Şanlıurfa’ya dışarıdan gelen bir insan Şanlıurfa’ya değil de Şam’a ya da Halep’e geldiğini sanıyor. Bunda en büyük sebep ise şehirdeki Arapça tabelaların Türkçe tabelaların sayısını geçmiş olması.

ADANA’DA YASAKLANDI…

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentteki Suriyeli sığanmacıların açtığı işyerlerinde kullanılan Arapça tabelaları kaldırdı. Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin çeşitli noktalarında görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçe’nin korunması çalışmalarına zarar veren tabela, led ışık ve posterler söküldü. Uygulama, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

HATAY’DA DA YASAKLANDI…

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Kırıkhan’da Suriyelilerin açtığı iş yerlerinde kullandıkları Arapça yazılı levhaların görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi. Yaptıkları değerlendirmeyle ilçedeki Türkçe levhalar dışındakilerin sökülmesi kararını aldıklarını ifade eden Yavuz, “Kırıkhan’da yapılan titiz çalışmalar neticesinde iş yerleri önündeki Arapça yazılı tabelaları kaldıracağız. Dışarıdan gelen bu misafir kardeşlerimizle kendi değerlerimizle birlikte yaşayacağız” diye konuştu. Zabıta ekipleri, Suriyeli iş yerlerinin en yoğun olduğu Gündüz Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi’nde Arapça tabelaların sökülmesine yönelik çalışma başlattı.

URFA’DA DA KALDIRILACAK MI?

Adana ve Hatay’da Arapça tabelaların şehrin görüntüsünü bozmasından dolayı belediye yöneticileri harekete geçti ve tüm Arapça tabelalar kaldırıldı. Yaşanan bu olaylar Şanlıurfa halkının da takdirini kazandı. Şanlıurfa’daki vatandaşlar kentteki belediyelerin Adana ve Hatay’ı örnek alarak kentin yapısını bozan ve Türkçe’yi arka planda bırakan Arapça tabelalarının kaldırılmasını istiyor. Yerel yöneticilerin Adana ve Hatay belediyelerinin yaptığı gibi bir hamle de bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.