80 bin öğretmenin ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 2 yıl içinde 80 bin öğretmen ataması yapacak. 2017 yılı içerişsinde Haziran’da 20 bin, 20 Ağustos’tan sonra 10 bin, yıl sonuna kadar da 10 bin öğretmen atamasının yapılacağı bildirilirken geriye kalan 40 binlik kontenjan ise 2018 yılında doldurulacak.

Şubat ayında duyurusu yapılan 90 branşta 20 bin 127 kişilik sözleşmeli kadro için başvuran öğretmen adayları sözlü sınava girecek. Mülakata çağırılan 60 bin adaydan 60 ve üzeri puan alanlar, başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerektiren alanlar için bugün sözlü sınava girilecek. Sözlü sınavları bugün biten 20 bin 127 öğretmen atamasıyla birlikte 2 yıl içinde 80 bin kişilik öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Bu atamaların içinde engelli öğretmenler de yer alacak.