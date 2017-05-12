Urfa’da saman yüklü kamyon alev aldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde saman yüklü bir kamyon, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Olay, Haliliye bağlı Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı saman yüklü kamyon, bir anda alev aldı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken sadece maddi hasar oluştu.