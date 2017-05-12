Sulama kanalı yine can aldı

(Ş.URFA – RUHAAJANS) – Şanlıurfa’da Çamlıdere beldesinde dün serinlemek için kanala giren 21 yaşındaki Suriyeli genç boğularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere Beldesi’nde serinlemek için DSİ sulama kanalına giren 21 yaşındaki Suriyeli Muhammed E. suda boğuldu. Kanala giren 21 yaşındaki genç uzun süre kanalın içinden çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Suda akıntıya kapılarak 70 metre sürüklenen gencin cesedi yarım saatlik arama çalışmalarının ardından bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından kanaldan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.