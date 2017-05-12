Şanlıurfaspor son viraja giriyor

Temsilcimiz Şanlıurfaspor, Manisaspor maçı hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Boluspor maçı sonrası Bolu’da kampa giren sarı yeşilli ekip çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Boluspor tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Şanlıurfaspor’da sakatlıkları devam eden Hasan Batuhan Artarslan, Artun Akçakın ve Berkaycan Değirmencioğlu’nun tedavileri devam ediyor.

Şanlıurfaspor basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat Bolu’da yaptığı açıklamada Boluspor’a teşekkür ederken, “Bir haftadan buyana bize tesislerini açan Boluspor yönetimine camiasına teşekkür ediyoruz. Bizi en iyi şekilde ağırlayan Boluspor başkanı Necip Çarıkçı başkanlığındaki tüm Boluspor camiasına Şanlıurfaspor kulübü olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Şanlıurfaspor’un Boluspor maçı sonrası burada kaldığını belirten Büyükfırat, “Manisaspor maçı hazırlıklarımız burada en iyi şekilde devam ediyor. çalışmalarımızı yarın sonlandıracağız ve Manisa’ya gideceğiz. son çalışmamızı orada yapacağız. inşallah en iyi sonucu alarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Takım için emek sarfeden bakanımız sayın Faruk Çelik’e valimiz sayın Güngör Azim Tuna’ya da ayrıca yönetim krulu olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.