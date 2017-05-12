Şanlıurfa’da PKK propagandasına 11 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 11’inin tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada,”Sosyal medya üzerinden PKK Terör Örgütü Propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerden 12’si gözaltına alınmış, 1 şüpheli engel durumundan dolayı karakoldan serbest bırakılmış, 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Firari olan 2 kişinin aranmasına devam edilmektedir.

1- Emniyet Müdürlüğü Personeli hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında; “60 polis ve 7 polis eşi olmak üzere toplam 67 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu şüphelilerden 64’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüphelilerden 54’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 10 şüpheli tutuklanmıştır. 3 Şüphelinin aranılmasına devam edilmektedir.

2- Emniyet Mahrem Yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 59 kişinin ilimizde olduğu bildirilmiştir. Bu şüphelilerden 14’ünün farklı FETÖ/PDY soruşturmalarından tutuklu olduğu, 12’sinin yakalama emri ile arandığı, 7’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 26’sı hakkında herhangi bir işlem bulunmadığı tespit edilmiştir. 45 Şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bunlardan 22’si yakalanarak gözaltına alınmış, 15’i tutuklanmış, 6’sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış ve 1 şüphelinin gözaltı işlemine devam edilmektedir. 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ