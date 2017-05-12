Şanlıurfa Emniyetinde deprem

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – Şanlıurfa’da 60 polis memuru açığa alındı. 10’u tutuklanırken 50 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde görev yapan FETÖ /PDY terör örgütü ile bağlantılı oldukları, talimat aldıkları değerlendirilen 60 polis memurunu il emniyet müdürünün talimatı ile önce acığa alınıp daha sonra cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile adli tahkikat amacıyla gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 60 polis memurunun 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi 50 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.