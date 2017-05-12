Cuma , 12 Mayıs 2017
Anasayfa / TÜM HABERLER / Şanlıurfa Emniyetinde deprem

Şanlıurfa Emniyetinde deprem

12 Mayıs 2017 TÜM HABERLER Yorum Yap

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – Şanlıurfa’da 60 polis memuru açığa alındı. 10’u tutuklanırken 50 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde görev yapan FETÖ /PDY terör örgütü ile bağlantılı oldukları, talimat aldıkları değerlendirilen  60 polis memurunu il emniyet müdürünün talimatı ile önce acığa alınıp daha sonra cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile adli tahkikat amacıyla gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 60 polis memurunun 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi 50 polis memuru ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ruha Haber Ajansı
© Copyright 2017, Tüm Hakları Saklıdır