Rekorlar kitabı için 400 kadın çiğ köfte yoğuracak

(Ş.URFA – RUHAAJANS) – Şanlıurfalı 400 bayan, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için Şanlıurfa Müzesi bahçesinde çiğ köfte yoğuracak. ‘Leğeni Al Gel’ sloganı ile yapılacak çalışmada, kentin önemli değerlerinin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği öncülüğünde, ‘Leğeni Al Gel’ sloganı ile 12 Mayıs’ta Haleplibahçe Mozaik Müzesi’nde bir program düzenleyecek. Geçen gün başlatılan kampanyadan sonra şu ana kadar çiğ köfte yoğurup rekorlar kitabına girmek isteyen kadınların sayısı 400’ü geçti.

Başvuruların devam ettiği bildirilirken, bu sayının da 500’e çıkması da bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE REKORLAR KİTABINA GİRMİŞTİK

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 30 bin vatandaş aynı anda 5 dakika şiir okuyarak Guines Rekorlar Kitabı’na girdi. Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği(SİVİL-DER) ‘Haydi Bir Dünya Rekoru Kıralım’ projesi kapsamında Siverek Fikran Tüysüz stadında okunan ‘Anadolu’ şiiri ile aynı alanda Gunies rekorunu elinde bulunduran Malatya’nın rekoru kırıldı.