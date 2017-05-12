Pazar günü elektriksiz kalacağız

(Ş.URFA-RUHAAJANS) – Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Pazar günü Şanlıurfa kent merkezinde ve bazı kırsal bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını belirtti.

Dicle Elektrik Dağıtım’dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda, Şanlıurfa 2 Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı 14 Mayıs 2017 günü 08:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinin yaşanacağı belirtildi. Elektrik kesintisin yaşanacağı mahallelerin ise Yenişehir Mahallesi, Selehattin Eyübi Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi, Emniyet Caddesinin bir kısmı, Yeşildirek Mahallesi, Veysel Karani Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Paşabağı Mahallesi, Bamyasuyu Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi, Kamberiye Mahallesi, Hekimdede Mahallesi, eski sanayi sitesibölgesi, Şutim Hal Pazarı, DEDAŞ İl Müdürlüğü, İmam Bakır Mahallesi, Sırrın Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Sultan Fatih Mahallesi, Köylükent Mahallesi, Sancaktar Mahallesi, Demirkan Mahallesi, Ceylan Siteleri, Konuklu Mahallesi, Eyüpnebi Mahallesi, Eyübiye Devlet Hastanesi, Harran Üniversitesi Eyübiye Kampüsü, Büyükşehir Belediyesi Su arıtma tesisi, Eyüp Kent mahallesi, Eyüp Peygamber Caddesinin bir kısmı olduğu açıklandı.