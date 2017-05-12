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Park halindeki araç alev aldı

12 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

(Ş.URFA – RUHAAJANS) – Şanlıurfa’da dün gece geç saatlerde yol kenarında park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Olay dün gece saat 22.00 sularında Haliliye ilçesinin Uçaksavar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde duran bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı alev almaya başladı. Çevredekiler durumu fark edince hemen itfaiye ve polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda araçta meydana gelen yangını söndürdü.

Yaşanan yangın olayından sonra araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

 

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