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Lastiği patlayan transit faciadan döndü

12 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa’da Gaziantep karayolunda meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, Urfa- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi’nin girişinde bir servis aracının lastiğinin patlaması sonucu araç devrildi. aracın içerisinde bulunan 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri ve itfaiye erleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Belediye ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı. Parçalara ayrılan araçta can kaybının yaşanmaması sevindirici nokta oldu.

 

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Ruha Haber Ajansı
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