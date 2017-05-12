Birecik’te trafik can aldı

(Ş.URFA – RUHAAJANS) – Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonun ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Birecik-Şanlıurfa karayolunda Mehmet Güler’in (39) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazada, ticari araç sürücüsüyle araçtaki Süleyman Güler (19), İslim Güler (38) ve Mehmet Aydın Güler (13) yaralandı.

Kazada yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralılardan İslim Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güler’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.