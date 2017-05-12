400 bayan Guinness için ter döktü

( ŞANLIURFA – RUHAAJANS ) Şanlıurfalı 400 bayan, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için Şanlıurfa Müzesi bahçesinde çiğ köfte yoğurdu. ‘Leğeni Al Gel’ sloganı ile yapılacak çalışmada, kentin önemli değerlerinin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği öncülüğünde, ‘Leğeni Al Gel’ sloganı ile program düzenlendi. Haleplibahçe Mozaik Müzesi’nde düzenlenen programda 400 bayan, ellerine çiğ köfte leğenlerini alarak ter döktü. Başlatılan kampanyada çiğ köfte yoğurup rekorlar kitabına girmek isteyen kadınların sayısı 400’ü geçti.

SİVEREK GUİNES REKORLAR KİTABI’NA GİRMİŞTİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 30 bin vatandaş aynı anda 5 dakika şiir okuyarak Guines Rekorlar Kitabı’na girmişti. Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği(SİVİL-DER) ‘Haydi Bir Dünya Rekoru Kıralım’ projesi kapsamında Siverek Fikran Tüysüz stadında okunan ‘Anadolu’ şiiri ile aynı alanda Gunies rekorunu elinde bulunduran Malatya’nın rekorunu kırdı.