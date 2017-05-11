Şanlıurfa’da dometes fiyatları düştü

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Nisan ayında fiyat şampiyonu olan domatesin fiyatı Şanlıurfa’da 2 liraya kadar indi.

TÜRKİYE gündemini son zamanlarda çokça meşgul eden domates fiyatı ile ilgili tartışmalar halen devam ederken, Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş müjdeli haberi verdi.Nisan ayının enflasyon şampiyonu domates fiyatının, Şanlıurfa Toptancı Halinde yarı yarıya düştüğünü aktaran Akbaş, tüketicilere derin bir nefes aldırdı. Faruk Akbaş, Rusya ile yaşanan yasak krizi sonrasında üreticinin üretime ara verdiğini belirterek, soğuk havanında etkisiyle domates fiyatlarının yükseldiğinin altını çizdi. Akbaş “Sezon geçişlerinde bu tarz sorunlar yaşanabiliyor. Nisan sonunda elde edilecek hasat daha yeni yeni toplanmaya başlandı.Bu yüzden dometes fiyatları Şanlıurfa Toptancı Halinde 1,5 ile 2 lira arasında satılmaya başlandı” dedi.