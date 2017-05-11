Darbe girişimin yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilecek

( ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbekli Tepe, korunma ve turizme hazırlanmak amacıyla kapatılmıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Göbeklitepe’nin 15 Temmuz’da ziyaretçilere açılması hedeflendiği bildirildi.

Yaklaşık 7 aydır kapalı olan Göbeklitepe, üzerine koruyucu bir örtü yapılacak olması nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı. Urfa’da MÖ. 10.000 yani günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait bir inanç merkezi olan Göbekli Tepe, Doğuş Grubu’nun öncülük ettiği yeni bir proje kapsamında korunup turizm merkezi haline getirilecek. Göbeklitepe’nin daha iyi korunabilmesi ve bir turizm merkezi haline gelmesi için sağlanan fonlar, ortaya çıkarılan yapıları koruma amacıyla üzerinin kapatılması ve bunların yanı sıra turizmin antik yapılara zarar vermemesi için yürüyüş yolları ve çitler inşa edilmesinde kullanılıyor.

GÖBEKLİTEPE, UNESCO’DA ADAY GÖSTERİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en eski tapınakların olan Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine gelecek yıl yapılacak olan toplantıda aday gösterilecek. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde 72 eser bulunuyor. Gelecek yıl yapılacak toplandaki adayların arasında Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de bulunuyor.