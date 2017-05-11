Baydemir’den yargıda kadrolaşma iddiası

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- HDP Parti Sözcüsü ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir yargıda kadrolaşma iddialarına yönelik Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Milletvekili Baydemir soru önergesinde,”Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı avukat S.Ç. hâkimlik mülakatı öncesinde, Afyon adliye sarayındaki postaneden özgeçmişini ve adli yargı hâkimliği ve idari yargı hâkimliği yazılı sınav sonucunu, AKP’li İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik ve AKP İcsehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen’e imzalatarak CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun TBMM ofisindeki (312) 420 23 73 numaralı faksa göndermiştir. Bahsi geçen avukatın mezun olduğu okulların yanı sıra öğrenciyken kaldığı yurtların ve lise sonrasında gittiği dershanelerin adını, annesinin, babasının, kardeşlerinin meslek bilgilerini de içeren faksın, (312) 420 23 75 numarasını kullanan AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi Ali Özkaya’ya gönderilmek yerine yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’na gönderildiği anlaşılmaktadır.Geçtiğimiz günlerde de Adalet Bakanlığı’nın açtığı Avukatlıktan Hâkimliğe Geçiş Sınavı’nda 80’in üzerinde puan alan birçok aday mülakatta elenirken, 55-60 puan alan avukatlara hâkimlik yolunun açıldığı iddia edilmiş, hâkimliğe alınan 900 kişiden 800’ünün, eski AKP yöneticisi ya da belediye başkan adayı olduğu kamuoyunda konuşulmuştur” dedi.

Baydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda;

1- Adı geçen avukatın özgeçmişini ve adli yargı hakimliği ve idari yargı hakimliği yazılı sınav sonucunu, hakimlik mülakatı öncesi AKP’li İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik ve AKP İcsehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen’e imzalatarak TBMM’ye gönderilmesinin amacı nedir?

2- TBMM’ye bu içerikte kime, kaç adet belge gelmiştir? Bu ve benzeri belgeler hâkimlik mülakatında ne derecede etkilidir?”