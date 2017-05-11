ASKF heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde

( ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ilk ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptı. Amatör spor kulüplerine gerekli finansman desteğinin sağlanması için yetkililerle birtakım görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 6 Mayıs Cumartesi günü 14. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Seçimi mevcut başkan Mehmet Aktoşoğlu tekrardan kazanarak güven tazeledi. Aktaşoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek Şanlıurfa Milletvekilleriyle görüştü. Vekil Mehmet Ali Cevheri ile görüşen heyet, spora sağladıkları katkılardan dolayı plaket takdim etti. Daha sonra Kalkınma Bakanlığı Müşaviri ve Ak Parti Eski Milletvekili Abdülkerim Gök ile görüştü.

5 BİN LİRALIK DESTEK SAĞLANACAK

Basın Sözcüsü Adnan Yükselir, geçtiğimiz günlerde Urfastar Gazetesine verdiği röportajda amatör spor kulüplerine 5 bin liralık nakdi yardımın yapılacağının müjdesini vermişti. Bu kapsamda heyet, siyasi ve ilgili kurumlardan gerekli çalışmaların yapılması için destek istedi.