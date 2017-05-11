Arkan ailesinin acı günü

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfalı iş Adamı Mithat Arkan’ın babası 93 yaşındaki Hacı Abuzer Arkan, hayatını kaybetti.

Av. Lamih Arkan, İş Adamı Turan Arkan ve İş adamı ve aynı zamanda Şanlıurfa OSB Müteşşebbis Heyeti Üyesi olan Mithat Arkan’ın babası Hacı Abuzer Arkan 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini göz yaşına boğan Hacı Abuzer Arkan’ın cenazesi bugün ikinci namazına müteakiben Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde bulunan Mehmet Demircioğlu Camisinde kılınacak olan cenaze namazıyla birlikte Hilvan ilçesinin Kubbeli (Kavık) kırsalındaki aile mezarlığına defin edilecek. Arkan ailesi ve yakınları baş sağlığı dileklerini ise AK Parti İl Başkanlığı arkasında bulunan Abdurrahman Yavuz Taziye evinde kabul edecek.