Altın piyasası dünya gündemine endekslenmiş durumda

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Halil Demirkol, altın piyasasındaki hareketliliğin Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan siyasi ve ekonomi istikrarsızlıktan kaynaklandığını savundu.

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan Siyasi ve Ekonomi dalgalanma altın ve Döviz fiyatlarındaki çalkantıyı beraberinde getirmeye devam ediyor. Altın son 4 ayın en dip noktasına ulaşmış durumda. Peki bu çalkantı nasıl devam edecek, yatırımcıları hangi konuda etkileyecek konuya ilişkin açıklama yapana Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Halil Demirkol, altındaki dalgalanmayı Dünya’da yaşanan olaylara bağladı. Ortadoğu’da yaşanan olaylara bağlı olarak fiyatlarda değişikliğinin olabileceğini belirten Demirkol, Suriye’de oluşabilecek bir gelişmenin altının yükselmesine neden olabileceğini dile getirdi.