Yücel’in Anadolu’da Sovutlamalar sergisi açıldı (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Urfalı Ressam Mehmet Yücel’in Anadolu’da Sovutlamalar isimli kişisel yağlı boya resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Sergide elde edilecek gelir ise kimsesiz çocuklara bağışlanacak…

ŞANLIURFA Belediyesi Sergi Salonunda bulunan serginin açılışına Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol,yazarlar ve vatandaşlar katıldı.Açılışın ardından katılımcılar eserleri tek tek inceledi.Yoğun ilginin olduğu sergide katılımcılara çiğ köfte ikram edildi.

3 yıl emek verdim

Ressam Mehmet Yücel, yaptığı açıklamada, “Gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum.Bu serginin asıl amacı Şanlıurfa’da yurtlarda kalan kimsesiz çocuklara gelirlerin bağışlanması.Urfa’da bu tarz sergiler çok nadir oluyor.Bu eserler modern çalışmalardır.3 yıl emek verdiğim bu çalışmaları Urfalı sanatseverlerin beğenisine sunmaktan memnuniyet duydum.Sergide 35 tane eserimiz bulunuyor.Büyük ve küçük boyutlardan oluşuyor.14 Mayıs’a kadar da açık olacak” dedi.