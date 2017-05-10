Yavrukurtlar Şanlıurfa’da koruma altına alındı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan yavrukurtlar Şanlıurfa’da koruma altına alındıkları rehabilitasyon merkezinde yavrularını kaybeden köpeğin sütü ile besleniyorlar.

DİYARBAKIR’IN Kulp ilçesinin kırsalında vatandaşlar tarafından bulunana 7 kurt yavrusu Şanlıurfa Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilatasyon Merkezine getirildi. Şanlıurfa Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilatasyon Merkezinde korumaya alınan 7 kurt yavrusu hayvan barınağından getirilen yavrularını kaybeden köpeğin sütü ile yapılan rehabilatasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Zor süreci atlattılar

Şanlıurfa Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilatasyon Merkezi Müdürü Fehmi Yüksel, Diyarbakır kırsalında bulunan 7 kurt yavrusunun şube müdürlüklerine getirildiğini, yavrukurtların anneleri olmadığı için, büyükşehir belediyesi’nin hayvan barınağında bulunan ve yavrularını kaybeden bir köpegin sütü ile beslediklerini belirtti.Veteriner Hekim Reşat Ektiren ise, “Yavrukurtların sağlıkları yerinde, yavrukurtlar yeni annelerine alışma sürecinin zorda olsa atlattılar. 48 saat içerisinde rehabilatasyon sürecine uyum sagladılar, rehabilatasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak” dedi