Valilik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa Valiliği, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,”Vatandaşlarımızı, cep telefonlarını arama yoluyla dolandırmaya çalışan art niyetli kişi veya kişilerin son dönemlerde Valiliğimizin adını ve saygınlığını kullanarak; yardım bahanesiyle vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar etmeye çalışmaları üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

– YARDIM TALEP EDENLERİ EMNİYETE BİLDİRİN

Başta Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna olmak üzere; Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, birim amirlerimiz, çalışanlarımız veya birimlerimizin adı kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında aranan hayırsever vatandaşlarımızın bu tür telefonlara itibar etmemelerini; böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın olayı Valilik, Kaymakamlık, Emniyet birimleri veya Savcılıklara bildirmelerini önemle arz ederiz.” ifadelerine yer verildi.