Urfaspor yönetimi Bakan Çelik’i ziyaret etti

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ve beraberindeki heyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti.

TFF 1. Ligde zor günler geçiren Şanlıurfaspor, ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. Bitime iki hafta kala Bakan Çelik’i Başkan Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,”TFF 1. Lig’in bitimine iki hafta kala Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ve yönetimi bizi ziyaret etti.”ifadelerine yer verdi.