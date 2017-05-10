Trafik terörü Urfa’da 68 can aldı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Her yıl Mayıs ayında kutlanan ‘Trafik Haftası’ Şanlıurfa’da etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Trafik Denetim Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdülkadir Başkaya 2016 yılında Şanlıurfa’da 4 bin 600 trafik kazası meydana geldiğine dikkat çekti. Yaşanan bu kazalarda tam 5 bin 181 kişi yaralandığını ifade eden Başkaya, 68 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Şair Nabi Kültür Merkezi’nde kutlanan programa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, emniyet ve jandarma güçleri, çok sayıda asker, polis ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere, askeri yetkililer tarafından trafik kültürü ile ilgili bilgiler verildi. Şanlıurfa’da da 70 bin öğrenciye trafik eğitimi verildiği açıklandı.

‘TRAFİK GÜVENLİĞİ TARTIŞILMASI VE KONUŞULMASI GEREKEN BİR KONU’

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz,”Trafik kurallarının insan hayatının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak, kaza ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında ‘Trafik Haftası’nı kutluyoruz. Trafik güvenliği tartışılması ve konuşulması gereken bir konu. En önemli toplumsal konuların başında geliyor. Amacımız bu konulara dikkat çekmek, bu konulara ışık tutarak önemli çözüm yollarını aramak ve güvenli bir trafik ortamını tesis etmektir.”dedi.

‘TRAFİK KAZALARI İNSAN KUSURUNDAN KAYNAKLANIYOR’

“Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada yılda 1 milyon 150 bin insan hayatını kaybediyor. 50 milyondan insandan fazla yaralanıyor.” diyen Açıkgöz, şöyle konuştu:”Her yıl Türkiye’de birçok insan hayatını kaybediyor, yaralanıyor. birçok trafik kazasının insan kusurundan kaynaklandığı görülmektedir. Teknoloji gelişiyor, yollar daha güvenli hale geliyor. Yollarımız daha güvenli hale geliyor daha, ama insanımızın da bu noktada bilincinin artırılması gerekiyor. Trafik kazalarının önüne geçilmek adına çok önem arz ediyor.

‘AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR’

Bu noktada en büyük görev, aileye düşüyor. Aileler, çocuklarını küçük yaşlardan itibaren çocuklarını bilinçlendirirse okullarımızda ve toplumumuzda yaygınlaşması yol ve trafik güvenliğini, artıracaktır. Karayolları, üzerinde en çok çalışılması gereken bir alandır. Bütün kurumlarımızın uyum içerisinde kullanılması sağlanacaktır. Trafik Haftası içerisinde ‘Trafik Güvenliği ve Koordineliği’ çalışılması gerekecektir. Hafta içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Karayollarını kullananların çeşitli kurumlar tarafından işbirliği içerisinde trafik türleri ve güvenliği bakımından Karayollarını kullananlarında çeşitli trafik eğitimleri verilmesi amaçlanmaktadır. Daha fazla huzurlu ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması amacıyla tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaya, trafikte hoşgörü ve saygıyı düstur edinmeye davet ediyorum.” Konuşmaların ardından öğrencilere, trafik ile görseller izletildi, oluşturulan stantta genel bilgiler verildi.

‘26 BİN 258 ARACA 11 MİLYON 659 BİN 306 LİRA CEZA KESİLDİ’

Trafik Denetim Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdülkadir Başkaya 2016 yılında Şanlıurfa’da 4 bin 600 trafik kazası meydana geldiğine dikkat çekti. Yaşanan bu kazalarda tam 5 bin 181 kişi yaralandığını ifade eden Başkaya, 68 kişinin de hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Türkiye genelinde yaşanan trafik kazalarına da değinen Başkaya, 2016 yılında 413 bin 169 trafik kazası meydana geldiğini, 3 bin 493 kişi hayatını kaybettiği bu kazalarda, 307 bin 629 kişinin de yaralandığının altını çizdi. Yine 2016 112 bin 668 aracın kontrol edildiğini, bu araçlardan 26 bin 258 tanesine de cezai işlem yapıldığını söyleyen Başkaya, kesilen toplam ceza miktarının ise 11 milyon 659 bin 306 lira olduğunu kaydetti. 272 kişinin sürücü belgelerine el konulduğunu söyleyen Başkaya, 3 bin 192 aracın da trafikten men edildiğini dile getirdi.

‘TRAFİK KAZALARININ YÜZDE 98’İ İNSAN HATALARI YÜZÜNDEN’

Başkaya, trafik kazalarının yüzde 98’inin insan hataları yüzünden meydana geldiğini, bu noktada da trafik konusunda çocukların eğitilmesinin gelecekte kurallara uyulması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, trafik kazalarının eğitim, mühendislik ve denetleme ile çözülebileceğini söyleyerek sözlerine son verdi.