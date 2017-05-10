Sahte diplomayla öğretmenlik yapan 29 şüpheli mahkeme karşına çıktı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Şanlıurfa’da 29 öğretmen adayının 45 bin ile 60 bin lira arasında değişen para karşılığında hazırlanan sahte diplomalarla branşları dışındaki alanlarda atanmalarını sağladıkları iddia edilen şüpheliler Adana’da bir kez daha hakim karşısına çıktı.

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında sahte lisans diplomaları ile 29 öğretmen adayının atamasının yapıldığını belirledi. Atamalarda aracıların Adana’daki şahıslarla irtibata geçildiğinin tespit edilmesi üzerine dava dosyası Adana’ya gönderildi. Dava geçen yıl kabul edilirken, İddianamede, “sahte diploma çetesi” elebaşı olduğu öne sürülen Ziya K. için toplam 306 yıl, çete üyesi Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Engin C. hakkında 51 sene, sanıklardan 4’ü için 27’şer yıl, 1’ine 18 sene, 12’sine 15’er yıl, 24’üne 12’şer sene ve 1’ine de 3 yıl hapis istendi.

Dava bir kez daha ertelendi

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarda duruşmada hazır bulundu.Uzun süren davada Mahkeme heyeti, Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesinde benzer dava bulunduğu, iki davanın birleştirilmesi için mahkemedeki dosyanın istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Şok itiraflarda bulunmuştu

9 Martta görülen duruşmada konuşan şüphelilerden Türk Dili ve Edebiyatı mezunu A.P. ,”Dershanede çalıştığım süre zarfında F.U. ile tanıştım.F.U.’nun atama konusunda bana yardımcı olacağını söyledi. Daha sonra bana tercih işlemlerinin tamamlandığını bildirir sarı bir zarf verdi. Zarfın içinde beden eğitimi öğretmenliği bölümü diploması bulunuyordu. Kendisine Türk Dili Edebiyatı bölümü mezunu olduğumu söyledim. Ancak, ‘Bilahare kendi branşıma geçeceğimi bu durumdan milli eğitimin haberdar olduğunu’ söyledi. Zarftaki belgelerle milli eğitime başvurdum, herhangi bir sorun çıkartmadılar.İşlemlerin ardından F.U.’ya 45 bin lira nakit para verdim.Diplomanın sahte olduğunu da bilmiyordum. Göreve başladıktan 4 ay sonra müfettişten öğrendim” ifadeleri kullanmıştı.