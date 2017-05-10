Öğrencilerin hayatını böyle tehlikeye attılar

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa’da gündüz saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafikte bir öğrenci servisinin kapısı açık halde seyir ediyor. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında öğrenci servisi trafikte kapısı açık halde hareket etmeye devam etti.

Öğrenci servisinin ihmali sürücü ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Haleplibahçe Müzesi güzergahında seyreden 63 S 0799 Plakalı minibüs, kapısı açık halde trafikte seyir ediyordu. Vatandaşlar, ortaya çıkan manzara fotoğrafladı. Tepkilerini ortaya koyan vatandaşlar, yetkilileri sorumlular hakkında gerekenlerin yapılmasını istedi. Trafik ekipleri ve il milli eğitim müdürlüğü yetkililerini göreve davet etti.

Öte yandan birçok kez öğrencilerin hayatını tehlikeye atacak manzaralar yaşanmıştı Şanlıurfa’da.