Karagül, süs bitkileri sektörüne kazandırılıyor

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Halfeti Gülünün Islahı ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması Projesi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Mone Tarım bünyesinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerinde yürütülen projenin açılışında konuşan Vali Güngör Azim Tuna: “Günümüz dünyasında 200 gül çeşidinin dörtte biri ülkemizde yetişiyor. Öne çıkmak için farklı bir şeyler yapmak lazım. Katma değeri arttıracak işler yapmak gerekiyor. Bunun için de araştırma ve geliştirmeye daha fazla önem vermeliyiz” dedi.

Şanlıurfa’nın tarım ve sanayide olduğu gibi her alanda ileri bir noktaya gelmesini amaçladıklarını sözlerine ekleyen Vali Tuna: “Özellikle Ar-Ge çalışmalarının, bilimsel çalışmaların daha da önem kazanması için bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Sahip olduğumuz insan sermayesini iyi yetiştirebilirsek ve bu doğrultuda yönlendirebilirsek hem bu bölge için hem de ülkemiz için büyük bir avantaj olacaktır. Bunu ihmal etmemek gerekir. Bunun için de eğitime ve özellikle mesleki eğitime, gençlerimizin nitelik kazanmasına yönelik her türlü çalışmayı birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından güllerin üretildiği seranın açılış kurdelesi Vali Güngör Azim Tuna ve diğer davetliler tarafından kesildi. Açılışa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte; Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsa Kızıldemir, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Sadık Yetim, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sebzecilik ve Süs Bitkileri Araştırmaları Koordinatörü Bülent Bayal, firma yetkilileri ve proje sorumluları katıldı.