Kadın kursiyelerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Karaköprü Gençlik Merkezinde Filografi kursuna katılan hanımlar el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Hanımlar yaklaşık 8 aylık çalışmaları sonucu yaptıkları 85 eseri Piazza AVM’de vatandaşın beğenisine sundu. Fatma Hızar Kaya ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu Filografi Sanatı sergisinin açılışını Şanlıurfa Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şube Müdürü Emrah Yaşar, Şube Müdürü Murat Önen, Şube Müdürü Abuzer Çiftçi, Şube Müdürü Murat Bağış, Karaköprü Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Kırıkçı ve kursiyerler katıldı. Çivi ve telin buluşmasıyla oluşan Filografi sanatı hanımların yoğun ilgisini görürken 35 kursiyerin ortaya çıkardığı eserler ziyaretçilerinin beğenisini topladı.Sergilenen eserleri tek tek inceleyen Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, hanımların el becerileri konusunda çok başarılı olduğunu ve harika eserler ortaya koyduklarını söyledi.Gençlik merkezlerinde gençlere hitap ederken aynı zamanda aile bireylerine de hitap ettikleri aktaran İl Müdürü Keşküş, “Bizler sadece gençlerimize çocuklarımıza hitap etmiyoruz bunun yanında aile bireyleri de bizim her tesisimizden istediğince faydalanabilir. Hanımlarımız için gençlik merkezlerimizde çeşitli kurslarımız yer alıyor bugünde Karaköprü Gençlik Merkezimizde Filografi kursuna katılan hanımların eserlerini sergiledik her eser bir birinden kıymetli ve değerli kursiyerlerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.