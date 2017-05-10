Eskişehir merkezli Şanlıurfa’da FETÖ/PDY operasyonu

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa’nın da arasında bulunduğu 4 ilde, FETÖ/PDY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa’nın da arasında bulunduğu 4 ilde, FETÖ/PDY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örgütlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda aralarında 4 profesör, 3 doçent doktor ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.Eskişehir’e getirilen zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.