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Eskişehir merkezli Şanlıurfa’da FETÖ/PDY operasyonu

10 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa’nın da arasında bulunduğu 4 ilde,  FETÖ/PDY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa’nın da arasında bulunduğu 4 ilde,  FETÖ/PDY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örgütlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda aralarında 4 profesör, 3 doçent doktor ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.Eskişehir’e getirilen zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

 

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