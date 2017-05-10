Engelliler sadece 1 hafta hatırlanmak istemiyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Her yıl tüm Türkiye’de 10 – 16 Mayıs tarihlerinde kutlanan ‘Engelliler Haftası’ Şanlıurfa’da çeşitli programlarla kutlandı. Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İbrahim Tapşık,”Senede sadece bir gün hatırlanmak istemiyoruz. Sadece bir haftaya sığdırılmamalı.”dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren engelliler, Atatürk Bulvarı’nda bulunan Ali Şelli Parkı’nda bir araya geldi. Düzenlenen törene vali yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, çok sayıda STK, dernek başkanı ve engelliler katıldı. Abide Park’tan Rabia Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirerek davul zurnalar eşliğinde halay çekti.

ENGELLİLERİN SORUNLARIYLA İLGİLENMELİ

Günün anlam ve önemine yönelik açıklama yapan Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İbrahim Tapşık,”Bugün 10 Mayıs Engelliler Haftası. Senede sadece bir gün hatırlanmak istemiyoruz. Sadece bir haftaya sığdırılmamalı. Devamlı engellilerimizi hatırlayıp sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Şanlıurfa’da yaşayan engellerimizin sorunları bulunuyor. Peyderpey mülki amirlerimize bildiriyoruz.Hükümetimizden isteğimiz var. engelli arkadaşlarımızın çoğu okuma – yazma bilmiyor. Engelli arkadaşlarımın istihdam edilmesini istiyorum. 10 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle sesimizi duyuralım. Devlet dairelerinde engellilere yönelik çok açık bulunuyor. Bu açığın doldurulmasını istiyoruz. Bütün engelli arkadaşlarımızın ‘Engelliler Haftasını’ kutluyorum.”diye konuştu.