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Berat Kandili’nde eller semaya kalktı

10 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

ŞANLIURFA – (RUHAAJANS ) Şanlıurfa’nın en önemli inanç merkezlerinden olan Dergah Cami’nde ‘Berat Kandili’ programı düzenlendi. Kandil programına Şanlıurfa ve diğer illerden yüzlerce vatandaş katılım sağladı. İslam dünyasında yaşanan savaşlar, mazlumlar dualar edildi.

Balıklıgöl Platosu’nda yüzlerce vatandaş, akın etti. Şaban ayının on dördüncü gecesini on beşinci gününe bağlayan Berat Kandili’nde binlerce Müslüman dua etti. Ziyaretçilere, hayırseverler, belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından şeker, su ve tatlı ikram edildi. İl Müftülüğü tarafından yatsı namazının ardından mevlit programı düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı mevlitte, katılımcılar duygu dolu dakikalar yaşadı.

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