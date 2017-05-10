Karakucak’tan Berat Kandili mesajı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa Özel Metrolife Hastanesi Başhekimi Cengiz Karakucak, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel Metrolife Hastanesi Başhekimi Cengiz Karakucak,yayımladığı mesajda, “Tüm İslam alemi olarak mübarek Berat Kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır.Ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, insanî erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler bütünü olan zihin ve gönüllerimizde derinden hissettiğimiz bütün kandiller gibi Berat kandili de bizlerde bu duyguları oluşturmaktadır. Yüce Allah’ın bizlere rahmet ve bereketini kat kat arttırdığı bu ve bu gibi mübarek geceleri değerlendirebildiğimiz sürece, güzel amellerle içini doldurabildiğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır. İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat kandilinin Milletimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ederim’’ dedi.