1.Lig’in dibinde düşme tehlikesi bulunan 5 takım var

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- 1.Lig’de bitime 2 hafta kala Samsunspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor,ve Bandırmaspor’un küme düşme tehlikesi bulunuyor.
Bu hafta 1.Lig, ateş hattının kaderini belirleyecek final gibi maçlara sahne olacak. 33 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Eskişehirspor’la, 31 puanlı Bandırma Mersin İdman Yurdu’nu,33 puanlı Şanlıurfaspor Manisasporla, 35 puanlı Adana Demir Sivasspor’u,35 puanlı Samsunspor’da Göztepe ile karşılaşacak.Zira bu karşılaşmalarda alınacak olan puanlar düşme potasında düşecek 2. takımı belirleyecek. Özellikte Ateş hattının hemen üstündeki 33 puanlı Şanlıurfaspor’un alacağı puan diğer takımların kaderini tayin edecek.Ligin bitimine 2 hafta kala aldığı kötü sonuçlarla ateş hattına yaklaşan Adana Demirspor’ da korkulu rüya görmeye başladı.
İŞTE 5 TAKIMIN KALAN MAÇLARI
SAMSUNSPOR
Göztepe (D)
Bandırma (E)
ADANADEMİSPOR
Sivasspor (E)
Mersin İdman Yurdu (D)
ŞANLIURFASPOR
Manisaspor (D)
Elazığspor (E)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
Eskişehirspor (D)
Giresunspor (E)
BANDIRMASPOR
Mersin İdman Yurdu (E)
Samsunspor (D)