1.Lig’in dibinde düşme tehlikesi bulunan 5 takım var

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- 1.Lig’de bitime 2 hafta kala Samsunspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor,ve Bandırmaspor’un küme düşme tehlikesi bulunuyor.

Bu hafta 1.Lig, ateş hattının kaderini belirleyecek final gibi maçlara sahne olacak. 33 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Eskişehirspor’la, 31 puanlı Bandırma Mersin İdman Yurdu’nu,33 puanlı Şanlıurfaspor Manisasporla, 35 puanlı Adana Demir Sivasspor’u,35 puanlı Samsunspor’da Göztepe ile karşılaşacak.Zira bu karşılaşmalarda alınacak olan puanlar düşme potasında düşecek 2. takımı belirleyecek. Özellikte Ateş hattının hemen üstündeki 33 puanlı Şanlıurfaspor’un alacağı puan diğer takımların kaderini tayin edecek.Ligin bitimine 2 hafta kala aldığı kötü sonuçlarla ateş hattına yaklaşan Adana Demirspor’ da korkulu rüya görmeye başladı.

İŞTE 5 TAKIMIN KALAN MAÇLARI

SAMSUNSPOR

Göztepe (D)

Bandırma (E)

ADANADEMİSPOR

Sivasspor (E)

Mersin İdman Yurdu (D)

ŞANLIURFASPOR

Manisaspor (D)

Elazığspor (E)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

Eskişehirspor (D)

Giresunspor (E)

BANDIRMASPOR

Mersin İdman Yurdu (E)

Samsunspor (D)