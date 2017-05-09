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Viranşehir’de PKK propagandasına 11 gözaltı

9 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinde PKK propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, uzun bir süredir güvenlik güçleri sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan kişileri mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kişilerin PKK’nın propagandasını yaptıkları belirlendi. Emniyet güçleri, harekete geçti.

Polis, evlerinde ve iş yerlerinde oldukları belirlenen 11 zanlıyı gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından zanlıların, mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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