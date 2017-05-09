Şanlıurfaspor’dan TFF’ye çağrı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Şanlıurfaspor basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat son iki haftada oynanacak tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması gerektiğini söyledi.

Yönetim kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Büyükfırat, Şampiyonluğu ve küme düşme hattını ilgilendiren tüm takımların maçlarının aynı günde ve aynı saatte oynanması gerektiğini belirtirken, “Şanlıurfaspor kulübü olarak TFF’ye başvuruda bulunduk. Hem geçen hafta hemde bugün başvurumuzu tekrarladık. Birebir görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bizim gibi 11 takımın üzerinden takım başvuru yaptı. Maçların aynı günde oynanması tüm takımların selamati açısından önemli olacaktır. Türkiye futbol federasyonumuzun bu konuya duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Maçların farklı günlerde oynanması bazı takımların motivasyonunda artma ve azalma gösterecektir. Örneğin Sivasspor ve Malatyaspor maçlarını Eskişehirspor’dan önce oynayacaktır. Eskişehirspor ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile maçını Pazartesi günü oynayacak. Sivaspor ve Malatyaspor’un galibiyeti ile Eskişehirspor ilk 2 iddiasını kaybederek Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısına daha farklı çıkma ihtimali yüksektir. Nitekim Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un alacağı skorda bizi yakından ilgilendirmektedir. Yine aynı şekilde bizim gibi üst sıralar ve alt sıralardaki çok sayıda takımında maçları birbirini ilgilendirmektedir. TFF’nin bu durumu göz ardı etmemesini bekliyoruz” dedi.

Takım Bolu kampında

Şanlıurfaspor basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, Boluspor maçı sonrası takımın Bolu’da kaldığını ve oradan Manisa’ya geçeceğini ifade etti.Sarı yeşilli ekibin çok kritik bir galibiyet aldığını belirten Büyükfırat, “Bizim için hayati önem taşıyan bir karşılaşayı geride bıraktık. Aldığımız galibiyet bizi umutlandırdı. Şimdi bu maçı unutarak Manisaspor maçına odaklandık. İnşallah Manisa’dan da istediğimiz sonucu alarak tüm Urfa’yı sevindirmek istiyoruz” dedi.Şanlıurfaspor’da sakatlığı devam eden Artun Akçakın, Berkaycan Değirmencioğlu ve Hasan Batuhan Artarslan’ın tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Büyükfırat, “Futbolcularımız sağlık ekibimizin gözetiminde tedavileri devam etmektedir. Manisaspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Tüm futbolcular Bolu kampında yer alacaktır” şeklinde konuştu